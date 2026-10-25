Средняя зарплата на Чукотке достигла 243 тысячи рублей

Это самый высокий показатель среди регионов России. Разница с минимальной средней зарплатой в Ингушетии составила 201 тысячу рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций на Чукотке в июле 2026 года достигла 243,67 тыс. рублей, следует из статистики Росстата по регионам. В Ингушетии зафиксирован самый низкий показатель — 42,66 тыс. рублей.

В число регионов с наиболее высокими средними зарплатами также вошли Магаданская область с показателем 210,4 тыс. рублей и Москва — 193,1 тыс. рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата составила около 182 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе — 160,3 тыс. рублей, в Мурманской области — 138,7 тыс. рублей. Разрыв между максимальным и минимальным региональными показателями достиг 201 тыс. рублей.