Как оформить внештатного сотрудника на три дня и не получить доначисления налогов

Для разовой работы компания может привлечь самозанятого, индивидуального предпринимателя или обычное физлицо. От статуса исполнителя зависит, кто должен платить налоги и страховые взносы.

Компании могут оформлять краткосрочные задачи через гражданско-правовые договоры, если отношения действительно предполагают выполнение конкретной работы или оказание услуги, а не выполнение трудовой функции. Главный юрист платформы подработки «Наймикс» Яна Маз рассказала, какие документы необходимо подготовить при привлечении внештатного специалиста.

Если исполнитель применяет НПД, он самостоятельно платит налог по ставке 6% с доходов от организаций и ИП. Предприниматель также самостоятельно исполняет налоговые обязательства в рамках своего режима.

При заключении договора ГПХ с обычным физлицом организация, как правило, должна удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

В договоре с внештатным исполнителем эксперт рекомендует зафиксировать конкретную задачу, ожидаемый результат, сроки, размер вознаграждения, порядок приемки и ответственность за нарушение условий.

Например, вместо формулировки «помогать на складе» лучше указать конкретный объем работ — упаковку 800 заказов по согласованной инструкции.

После выполнения задания результат необходимо документально подтвердить. Если исполнитель — самозанятый, заказчику также потребуется чек из приложения «Мой налог».

При этом гражданско-правовой договор не должен подменять трудовые отношения. Если исполнитель фактически работает как штатный сотрудник, у компании возникает риск переквалификации договора и доначисления обязательных платежей.