Россияне начали чаще открывать короткие вклады и вернулись к инвестициям

Спрос на вклады в III квартале 2026 года вырос на 12%, а интерес к инвестиционным продуктам увеличился сразу на 29%. При этом вкладчики все чаще выбирают размещение денег на короткий срок.

В III квартале 2026 года спрос на онлайн-вклады вырос на 12% по сравнению со II кварталом. Основной рост пришелся на август и сентябрь, когда снижение ставок практически остановилось, а отдельные банки начали улучшать условия по депозитам. Об этом сказано в исследовании «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Средняя ставка по вкладам в III квартале составила 10,1% годовых, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя предыдущего квартала.

Наиболее заметным трендом стало возвращение интереса к коротким срокам размещения средств. Доля трехмесячных вкладов выросла до 36% против 28% кварталом ранее. Для сравнения, на шестимесячные вклады пришлось 26% спроса, а на годовые — 22%.

Одной из причин популярности краткосрочных депозитов стали более высокие ставки. В среднем по трехмесячным вкладам они достигли 11,6% годовых, тогда как по годовым составили 9,7%.

«Когда ставки перестают быстро снижаться, вкладчикам уже не обязательно стремиться зафиксировать доходность на максимально долгий срок. Короткий вклад позволяет раньше вернуться к выбору и оценить, изменились ли условия на рынке. Но такая стратегия имеет смысл, только если потенциальная выгода от повторного размещения средств оправдывает риск получить более низкую ставку в будущем», — сказала директор по развитию финансовых продуктов «Банки.ру» Кристина Хачикян.

Кроме того, вкладчики стали чаще распределять деньги между несколькими депозитами вместо одного крупного вклада. В среднем на одного клиента пришлось 1,56 вклада, что на 21% больше, чем годом ранее.

При этом средняя сумма вклада снизилась за квартал на 9%, до 676 тыс. рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 14%.

Одновременно восстанавливается интерес к инвестиционным продуктам. За квартал спрос на них увеличился на 29%, а их доля в общем спросе достигла максимального уровня за последний год.