Без взносов, НДС и деклараций: эксперт предложил шкалу ставок для нового переходного режима ФНС

ФНС готовит единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых. Об этом рассказал заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин.

Одна из основных проблем малого бизнеса сегодня даже не в размере налоговых ставок, а в том, насколько резко меняются правила при превышении установленных лимитов.

Самозанятый заработал чуть больше 2,4 млн. рублей в год — и уже теряет право на НПД (налог на профессиональный доход) и вынужден выбирать другой налоговый режим. Схожая ситуация с предпринимателями на упрощенном налоговом режиме. Как только доходы превышают 20 млн. рублей, со следующего месяца появляется обязанность платить НДС

«Предприниматель должен продумывать заранее, насколько ему выгодно увеличивать обороты. В таких ситуациях и возникает соблазн разделить бизнес, чтобы не выходить за установленные пределы», — считает финансовый директор ИПБ России Дмитрий Ермолаев.

Он предлагает сделать переходный режим с постепенным увеличением налоговой нагрузки, примерно по тому же принципу, что действует в прогрессивной шкале НДФЛ.

«До 2,4 млн. рублей можно сохранить нынешние ставки 4–6%, на часть дохода от 2,4 до 20 млн. установить 6–7%, а от 20 до 60 млн. рублей — 8%, как сейчас на АУСН. Принципиально важно, чтобы повышенная ставка применялась только к сумме превышения, а не ко всему доходу. При этом налог должен быть единым, без дополнительных страховых взносов и НДС, а расчет и уплата — максимально прозрачными и автоматизированными, без обязательств предоставлять декларации», — пояснил эксперт.

Также он предлагает увеличить допустимую численность работников, например до 10–15 человек. Действующего ограничения в пять сотрудников, установленного для АУСН, может хватить для небольшой кофейни, но для бизнеса, который собирается открывать вторую точку, этого уже мало.