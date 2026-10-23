Что бизнес ждет от нового спецрежима ФНС кроме низких ставок

Может ли переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых решить проблему дробления – ответил «Клерку» финансовый директор ИПБ России, Дмитрий Ермолаев.

Полностью эту проблему не решить, уверен он.

«Если после достижения 60 млн. рублей предприниматель снова столкнется с резким ростом налоговой и административной нагрузки, он будет искать способы не пересекать уже эту границу. По факту, мы просто перенесем проблему на другой уровень. Именно поэтому очень важно предусмотреть не только удобный переход на новый режим, но и возможность выйти из него без серьезных фискальных и финансовых потрясений», — пояснил эксперт.

Мораторий на проверки микробизнеса не станет решающим аргументом. Предпринимателей сегодня больше беспокоят блокировки счетов по 115-ФЗ, риск переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые и постоянные изменения законодательства. Бизнесу важно понимать, по каким правилам он будет работать не только сегодня, но и через несколько лет.

Ермолаев предлагает установить законодательную гарантию сохранения основных условий нового режима как минимум на пять лет. Подобный подход использовался при введении НПД.

Новую систему можно не вводить, а использовать уже работающее:

от НПД взять простоту регистрации, работу через приложение и отсутствие налоговых деклараций;

от АУСН — автоматический расчет налога и освобождение от основных страховых взносов с оплаты труда работников.

«Для предпринимателя с сотрудниками экономия на взносах может быть весьма значимой. А вот ИП, который работает один, этот режим выгоден не всегда. При небольших доходах ставка 8% зачастую уступает обычной УСН со ставкой 6%, поскольку на ней налог можно уменьшать на уплаченные страховые взносы», — отметил Ермолаев.

Чтобы новый режим действительно стал массовым, он не должен обходиться бизнесу дороже привычной упрощенки, считает он.