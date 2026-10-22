ФНС утвердила рекомендованные формы реестров по НДС для экспортеров нефти

Компании, экспортирующие нефть и газовый конденсат, должны представить специальные реестры по НДС не позднее 26 октября 2026 года. ФНС разъяснила, как это сделать.

ФНС направила рекомендованные формы реестров со сведениями из счетов-фактур. Об этом говорится в письме от 16.10.2026 № ШТ-36-22/9116@.

Новые требования связаны с Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ.

С 29 июня 2026 года из перечня сырьевых товаров для целей НДС исключили нефть и газовый конденсат (коды ТН ВЭД 2709 00 — 2709 00 900 9). Это предусмотрено постановлением Правительства от 29.06.2026 № 801.

Из-за изменений для экспортеров этих товаров установили особый порядок принятия к вычету ранее не принятого НДС. Такой налог можно заявить двумя равными долями — за III квартал 2026 года и III квартал 2027 года.

Для этого компании обязаны представить в налоговую два реестра:

С суммами НДС, не принятыми к вычету из-за неподтвержденной нулевой ставки при экспорте.

С суммами НДС, не принятыми к вычету по другим основаниям, в том числе перенесенными на будущие периоды.

Крайний срок представления реестров — 26 октября 2026 года.

Документы нужно направить через личный кабинет юридического лица на сайте ФНС в формате Excel: XLS, XLSX или XLSB.

Если файл слишком большой, его разрешается разделить на несколько частей с нумерацией: № 1-1, № 1-2, № 1-3 и так далее.

Требование касается не всех плательщиков НДС, а компаний, реализующих товары, исключенные из перечня сырьевых постановлением № 801, при наличии соответствующих сумм налога.

Основание: письмо ФНС от 16.10.2026 № ШТ-36-22/9116@, статьи 165 и 172 НК РФ.