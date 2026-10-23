📅 До 26 октября 2026 нужно сдать отчетность
Компании и предприниматели должны отчитаться по основным налогам и страховым взносам за третий квартал 2026 года.
О приближении срока представления отчетности напомнило УФНС.
Так, не позднее 26 октября 2026 года необходимо представить:
расчет 6-НДФЛ за 3 квартал 2026 года;
расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2026 года;
декларацию по налогу на прибыль организаций за сентябрь 2026 года;
декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2026 года;
декларацию по НДС в электронной форме за 3 квартал 2026 года;
декларацию по водному налогу за 3 квартал 2026 года;
декларацию по туристическому налогу за 3 квартал 2026 года;
декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых за сентябрь 2026 года;
декларацию по акцизам за сентябрь 2026 года.
Представить отчетность удобно в электронном виде через оператора ЭДО, на сайте ФНС в личном кабинете или с помощью сервса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», добавили налоговики.
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