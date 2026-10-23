Социальный налоговый вычет предлагают распространить на услуги психологов

Налогоплательщики смогут вернуть часть НДФЛ, уплаченного за консультации психологов в организациях, у ИП или самозанятых, даже если у них нет медицинской лицензии.

Граждане смогут оформлять социальный налоговый вычет по расходам на консультационную психологическую помощь, не относящуюся к медицинским услугам, следует из законопроекта с поправками в статьи 219 и 221.1 НК.

Право на вычет появится при оплате услуг российских организаций, индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход.

Сейчас вернуть НДФЛ можно только за услуги медицинских психологов, работающих в клиниках с лицензией. Однако авторы инициативы отмечают, что значительная часть населения обращается к психологам-консультантам, чья деятельность не является медицинской, но выполняет важную социальную функцию. Такие специалисты помогают справляться со стрессом, тревожностью и семейными конфликтами без назначения лекарств и диагностики заболеваний.

Авторы законопроекта рассчитывают, что новые нормы сделают психологическую помощь доступнее и снизят финансовую нагрузку на граждан. Законодатели также убеждены, что изменения будут способствовать развитию легального рынка психологических услуг.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования