Жители новых регионов смогут получить надбавку за сельский стаж при проживании в городе

Жителям новых регионов с 30-летним сельским стажем предлагают выплачивать 25-процентную надбавку к пенсии, даже если на момент обращения за ней они уже переехали в город.

Пенсионеры из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии без обязательного условия о проживании в сельской местности на дату оформления, следует из законопроекта Минтруда. Инициатива разработана для защиты прав тех, кто был вынужден сменить место жительства и выехать в городские округа из-за боевых действий.

По общим правилам для назначения 25-процентной надбавки за сельский стаж от 30 лет требуется жить в сельской местности именно в момент подачи заявления, хотя при последующем переезде выплата сохраняется. Подготовленные поправки исключают требование об обязательном сельском проживании на момент установления выплаты для жителей четырех воссоединенных регионов.

Повышение фиксированной выплаты предусмотрено для сотен специальностей, включая агрономов, бригадиров полеводческих бригад, звеньевых зернотока, трактористов и слесарей по ремонту сельхозтехники.