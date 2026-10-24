На субсидирование авиаперевозок направят 86 млрд рублей

В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы заложено 298 млрд рублей на поддержку гражданской авиации, из которых 86 млрд рублей пойдет на субсидирование рейсов. Средства обеспечат доступность региональных маршрутов и социально значимых направлений на Дальнем Востоке и в Калининграде.

Около 86 млрд рублей из федерального бюджета планируется направить на субсидирование авиаперевозок в 2027–2029 годах, сообщили в пресс-службе Минтранса. Всего проект трехлетнего бюджета предусматривает выделение 298 млрд рублей на поддержку отрасли. Помимо компенсаций за билеты, программа включает строительство и реконструкцию 53 аэродромов, а также привлечение 47 млрд рублей на капремонт инфраструктуры через концессии и региональные субсидии.

Финансирование прямых рейсов между регионами в обход Москвы составит 14,3 млрд рублей на 2027–2028 годы: по 7,2 млрд и 7,1 млрд рублей соответственно, а на 2029 год заложено еще 7,2 млрд рублей.

На поддержку дальневосточной авиакомпании «Аврора» в 2027–2028 годах выделят 10,7 млрд рублей. Субсидирование полетов между центром страны, Дальним Востоком и Калининградом сохранится практически на прежнем уровне: 11,1 млрд рублей в 2027 году и 11,2 млрд рублей в 2029 году.

«Субсидии направлены на рост числа перевозок, повышение доступности воздушного транспорта для пассажиров», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Государственные компенсации позволяют покрывать разницу между льготными тарифами и фактическими затратами перевозчиков на маршрутах, где ежегодно летают миллионы пассажиров. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, общий пассажиропоток российских авиакомпаний к 2029 году может вырасти до 139,4 млн человек при базовом сценарии или до 116,6 млн человек при консервативном.