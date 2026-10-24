ФНС готовит плавный переход для самозанятых: эксперт предположил, как изменятся налоги, лимиты и правила найма

Как может выглядеть единый переходный режим для самозанятых, рассказал «Клерку» руководитель практики разрешения налоговых споров ГК «Мариллион» Александр Гринько.

Сложно предугадать структуру ставок и лимитов по доходам/сотрудникам. Вероятнее всего, ФНС обнародовало инициативу именно для того, чтобы увидеть общественную реакцию и понять, какими должны быть ставки и лимиты, прежде чем будут приняты изменения.

Предыдущее внезапное снижение порогов по УСН с 2026 года привело к определенному оттоку бизнеса в тень и значительному переходу с УСН на АУСН части бизнеса (прирост налогоплательщиков на автоУСН в 2026 году составил 472 тыс.). Сейчас ФНС стремится избежать подобного шокового эффекта, более плавно готовя бизнес к изменениям, пояснил эксперт.

Он предполагает, что государство предложит единую ступенчатую систему обложения, предполагающую возможности роста бизнеса без резких скачков, например: