ФНС готовит плавный переход для самозанятых: эксперт предположил, как изменятся налоги, лимиты и правила найма
Самозанятым поднимут лимит доходов до 3 млн рублей, но ставки могут вырасти.
Как может выглядеть единый переходный режим для самозанятых, рассказал «Клерку» руководитель практики разрешения налоговых споров ГК «Мариллион» Александр Гринько.
Сложно предугадать структуру ставок и лимитов по доходам/сотрудникам. Вероятнее всего, ФНС обнародовало инициативу именно для того, чтобы увидеть общественную реакцию и понять, какими должны быть ставки и лимиты, прежде чем будут приняты изменения.
Предыдущее внезапное снижение порогов по УСН с 2026 года привело к определенному оттоку бизнеса в тень и значительному переходу с УСН на АУСН части бизнеса (прирост налогоплательщиков на автоУСН в 2026 году составил 472 тыс.). Сейчас ФНС стремится избежать подобного шокового эффекта, более плавно готовя бизнес к изменениям, пояснил эксперт.
Он предполагает, что государство предложит единую ступенчатую систему обложения, предполагающую возможности роста бизнеса без резких скачков, например:
Предприниматели без наемных сотрудников, в пределах годового дохода сохранят возможности применения режима самозанятых (даже если режим получит другое наименование). Предельный годовой доход будет повышен до 2,7 - 3 млн руб. Так возможность применения режима смягчит бизнесу последствия общего роста цен в стране. Ставки будут сохранены на прежнем уровне, но может так выйти, что будет предложено их постепенное ежегодное повышение до уровня в 7-8% к 2030 году. Вводить отчетность не будут – эту функцию по-прежнему будет выполнять чеки в приложении.
Предпринимателям с доходом от 2,7-3 до 4-8 млн разрешат найм 2-3 сотрудников, но при этом ставка достигнет 7-8% с возможностью поэтапного роста до 9-10% к 2030 году. Отчетность ограничат системой отражения чеков в специальном приложении либо иными автоматизированными механизмами.
Бизнес с доходом от 4-8 до 20 млн, с возможностью найма сотрудников до 5-10 человек, сможет по выбору либо применять ставку с доходов 8-10%, либо с прибыли – 20%, но сохранит возможность автоматизированного расчета налога через банки и ККТ.