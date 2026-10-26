Должно ли ООО на УСН с образовательной лицензией применять ККТ при расчетах с физлицами
Лицензия на обучение не освобождает от онлайн-кассы.
У коммерческой организации на УСН есть лицензия на вид деятельности «Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение». Оплату получают через онлайн-банк физлиц на расчетный счет ООО.
Должно ли в этом случае ООО выдавать чек – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
«ООО как коммерческая организация не подпадает под льготу по ККТ, поэтому при получении оплаты от физлиц на расчетный счет обязано применять контрольно-кассовую технику и формировать кассовый чек.»
Налоговый режим и наличие лицензии здесь значения не имеют.
Льгота согласно закону № 54-ФЗ (п. 13 ст. 2) действует для «образовательных организаций». Согласно ст. 2 закона № 273-ФЗ «Об образовании», «образовательная организация» — это только некоммерческая организация, для которой образование — основной вид деятельности.
А коммерческие организации относятся к «организациям, осуществляющим обучение», — это отдельный статус.
Такую позицию ФНС излагала в письмах:
от 02.05.2023 № АБ-3-20/6100@: п. 13 ст. 2 № 54-ФЗ не подлежит расширенному толкованию;
от 25.04.2023 № ЕД-17-20/95@ и от 04.04.2023 № АБ-17-20/71@ — коммерческие организации применять льготу не вправе
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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