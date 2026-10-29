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НДС
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Эксклюзив

По какой ставке вычитать НДС при возврате товара в 2026 году, если отгрузка была в 2025-м

Эксперт объяснила порядок восстановления НДС и составления корректировочного счета-фактуры при возврате товара.

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ИП на НДС 22% поставил клиенту товар в декабре 2025 года. Заплатили НДС, но в сентябре 2026 года клиент вернул товар.

Как восстановить НДС в 3 квартале 2026 года на сумму уменьшения реализации 2025 года – объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации»

При возврате покупателем товара продавец составляет корректировочный счет-фактуру, в котором отражается уменьшение количества реализованных товаров (в полном объеме или частичном объеме при частичном возврате).

Вера Сокуренко Эксперт

Эксперт Клерка

«Поскольку реализация была в 2025 году, то в корректировочном счете-фактуре указывается прошлогодняя ставка НДС – 20%.»

Сумму НДС, на которую уменьшилась реализация при возврате товара, продавец вправе принять к вычету в течение одного года с момента возврата товаров (п. 4 ст. 172 НК). Поэтому в приведенной ситуации вычет НДС можно заявить сейчас, в 3 квартале, или позднее, в течение 1-ого года с момента возврата товаров.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.

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