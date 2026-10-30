В 2026 году нашли ошибочный УПД за 2025 год: за какой период корректировать НДС

Нужно ли формировать дополнительные листы книги продаж за текущий период при отмене УПД за прошлый год.

В 2025 году был выписан УПЛ на отгрузку товара, реализация с НДС. Но в октябре 2026 года выяснилось, что товар в 2025 году фактически не был отгружен и УПД выписана ошибочно.

Нужно ли при исправлении ошибки формировать дополнительные листы к декларации по НДС за 3 квартал 2026 года, ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Дополнительные листы к декларации по НДС за 3-й квартал 2026 года формировать не нужно.

Ирина Лапшина «Ошибка в УПД возникла в 2025 году (документ ошибочно отразил отгрузку, которой не было). Поэтому исправлять ее надо в том налоговом периоде, к которому фактически относилась исходная запись в книге продаж — то есть в 2025 году. »

Как это сделать технически:

аннулировать в дополнительном листе книги продаж за 2025 год тот самый ошибочный УПД (записать его со знаком «минус»).

зарегистрировать исправленный УПД (без позиции, которой не было) — со знаком «плюс».

Если из-за этой ошибки изменилась налоговая база или сумма НДС за 2025 год, подают уточненную декларацию по НДС за этот период.

Ситуация, когда ошибку нашли в 2026 году, не меняет период, к которому относится исходная регистрация. Поэтому и корректировать декларацию за 3-й квартал 2026 года не требуется.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.