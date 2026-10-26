Эксперт: налоговый разрыв еще не повод для доначислений со стороны ФНС

ФНС все активнее использует предпроверочный контроль вместо традиционных выездных проверок. По словам эксперта, именно этот подход позволил резко увеличить налоговые поступления и одновременно повысил риски для бизнеса.

Рост налоговых поступлений в 4,4 раза связан с переходом налоговых органов от классических проверок к адресному предпроверочному контролю. Об этом «Клерку» рассказала руководитель компании «Правильные решения» («Глобал Финанс»), эксперт МГО «ОПОРА РОССИИ» Марина Куликова.

«Сегодня типичный сценарий выглядит так: компания получает требование о представлении пояснений по выявленному разрыву в цепочке НДС, затем следует вызов директора в инспекцию, где ему предлагают добровольно уточнить декларации и доплатить налоги», — объяснила эксперт.

Также она добавила, что претензии налоговиков все чаще касаются не только НДС, но и налога на прибыль. Это значительно увеличивает потенциальные финансовые потери для компаний.

«Фактически предпроверочный анализ превращается в самостоятельный инструмент пополнения бюджета без назначения выездной проверки», — сказала Марина Куликова.

При этом она подчеркнула, что сам по себе налоговый разрыв не подтверждает недобросовестность налогоплательщика и не может автоматически служить основанием для доначислений. Бизнесу важно не соглашаться с требованиями инспекции без анализа, а оценивать доказательства, реальность хозяйственных операций и обоснованность налоговых претензий.

Недавно мы писали, что за шесть месяцев 2026 года бюджет получил 91 млрд рублей по итогам контрольно-аналитической работы ФНС.