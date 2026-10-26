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Банкротство
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Эксклюзив

Банки могут поднять ставки из-за моратория на банкротство, считает эксперт

Новый механизм моратория на банкротство способен поддержать малый и средний бизнес в период высокой стоимости заемных средств. Однако его эффективность будет зависеть от конкретных условий, которые позже установит правительство.

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Законопроект о возможности введения моратория на банкротство для субъектов малого и среднего предпринимательства не создает принципиально новый инструмент поддержки бизнеса. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер, юрист-практик Николай Суров.

По его словам, аналогичные механизмы уже применялись в 2020 и 2022 годах и показали свою эффективность для компаний, которые столкнулись с временными кассовыми разрывами и недостатком ликвидности.

Николай Суров Эксперт

Управляющий партнер, юрист-практик

«Важно, что сам закон определяет лишь принципы введения моратория, а вот механизм его применения, круг лиц, на которых он будет распространяться, сроки действия и возможность продления моратория – определяются Постановлениями Правительства РФ, которые могут быть приняты в целях исполнения положений Закона. Поэтому дать однозначный ответ о том, поможет ли принятие такого закона пережить бизнесу период дорогих кредитов – сложно; все будет зависеть от ситуации и условий реального моратория, которые может быть введен Правительством»

При этом существенного роста рисков для кредиторов эксперт не ожидает. Законопроект предусматривает обязательную процедуру мирного урегулирования задолженности до обращения в суд. Кредиторам смогут предоставить дополнительную отсрочку погашения долга на срок до трех месяцев или рассрочку до года.

По мнению юриста, такие меры лишь незначительно сдвигают сроки возврата средств и не лишают кредиторов права инициировать процедуру банкротства в случае нарушения достигнутых договоренностей.

«По сути, законодатель тонко намекает участникам рынка о том, что им необходимо научиться договариваться и сосуществовать в рамках единой экономической системы, а не по любому поводу сразу же бежать в суд, забывая о том, что еще некоторое время назад они считали и называли себя партнерами», — считает эксперт.

Вместе с тем эксперт не исключил попыток злоупотребления новым механизмом со стороны отдельных должников. Чтобы этого избежать, условия предоставления моратория должны быть максимально адресными и учитывать реальные показатели работы компаний, сохранение рабочих мест, исполнение налоговых обязательств и структуру задолженности.

Кроме того, возможное введение моратория может повлиять на кредитную политику банков. Финансовые организации могут повысить требования к заемщикам, увеличить ставки, чаще запрашивать обеспечение по кредитам или вводить дополнительные ограничения в договорах.

Несмотря на такие риски, Николай Суров полагает, что законопроект способен оказать положительное влияние на экономику. Однако окончательный эффект будет зависеть от того, как именно правительство реализует механизм моратория на практике.

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