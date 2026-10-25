Несмотря на атаки рекламодатели продолжают увеличивать бюджеты в «Яндексе»

Активность рекламодателей в сервисах Яндекса вернулась к прежнему уровню после октябрьских атак на дата-центры компании. Бизнес не только не сократил расходы на продвижение, но и продолжил наращивать рекламные бюджеты.

Рекламодатели «Яндекса» продолжают увеличивать расходы на продвижение после атак на дата-центры компании, а темпы запуска новых рекламных кампаний уже восстановились до уровня, который наблюдался до инцидентов. Об этом сообщил коммерческий директор «Яндекса» Глеб Доброрадных на конференции Group4Media «Этот год — следующий год. Про деньги».

По его словам, несмотря на временные сбои в работе рекламных сервисов, показы рекламы не прекращались. Компания в течение нескольких дней восстановила доступ к ключевым инструментам управления рекламой и статистике в Поиске, Рекламной сети «Яндекса», Картах и других сервисах.

В «Яндексе» заявили, что сохраняют планы по развитию рекламного направления и продолжают инвестировать в технологии, которые помогают рекламодателям повышать эффективность продвижения и увеличивать прибыльность бизнеса.

Среди приоритетов компании остаются инструменты перформанс-рекламы и решения для расширения охвата аудитории. Также «Яндекс» продолжает развивать омниканальные рекламные продукты, включая сервис «Панорама», который позволяет охватывать до 120 млн уникальных пользователей в России.

«Мы сохраняем планы по развитию рекламного направления и продолжаем инвестировать в технологии, которые помогают нашим партнерам повышать отдачу от продвижения и увеличивать прибыльность их бизнеса», — отметил Глеб Доброрадных.

В компании также поблагодарили рекламодателей и партнеров за поддержку в период восстановления и отметили работу сотрудников, занимавшихся устранением последствий атак.