Потери авиакомпаний из-за ограничений в аэропортах взлетели почти до 275 млрд рублей в 2026 году

За девять месяцев ограничения затронули 24 000 рейсов: 13 000 были задержаны, еще 11 000 отменены. Оценка включает прямые расходы и недополученную выручку.

Потери российских авиакомпаний из-за ограничений в аэропортах за девять месяцев могли составить 175-275 млрд рублей. За весь 2025 год такие потери оценивались в 64-99 млрд рублей.

За восемь месяцев российские аэропорты закрывались из-за плана «Ковер» 2860 раз против 643 годом ранее. Число рейсов, ушедших на запасные аэродромы, могло вырасти с 1174 до 4000–5000. Об этом пишет Forbes со ссылкой на генерального директора RunAvia Андрея Патракова.

Прямые расходы на один перенаправленный рейс составляют 1,1-2,1 млн рублей, а при длительных ограничениях — до 1,9-3,4 млн. В сумму входят дополнительное топливо, обслуживание на запасном аэродроме, зарплаты экипажу, питание пассажиров, возвраты билетов и техобслуживание.

«Самолеты стоят, персонал простаивает, но лизинг и зарплату надо платить», — пояснил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По оценке Патракова, одна отмена рейса обходится перевозчику в 15-23 млн рублей, а задержка более чем на 15 минут — примерно в 1,5 млн рублей.