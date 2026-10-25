Мошенники подменяют QR-коды в магазинах и ресторанах: как не попасться

QR-платежи могут учитываться как денежные переводы, а для их проведения нужен стабильный интернет. Еще один риск — подмена кода мошенниками.

Оплата по QR-коду фактически считается денежным переводом, а не покупкой по карте, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили. Поэтому банки не начисляют за такие операции бонусы и кешбэк, а сами платежи включают в лимит бесплатных переводов. При использовании кредитной карты также может взиматься дополнительная комиссия.

«Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэка, и если клиент часто переводит денежные средства, например родственникам, и бесплатный лимит имеет значение», — отметила Валишвили.

Для QR-платежа необходим стабильный интернет и доступ к банковскому приложению. При слабой связи операция может не пройти, из-за чего покупателю придется повторять платеж или искать устойчивое соединение.

Еще один риск — QR-фишинг, или quishing. Мошенники наклеивают поддельные коды поверх настоящих у касс, на платежных терминалах и в меню ресторанов. После сканирования пользователь может попасть на фишинговый сайт, который загружает вредоносное ПО на смартфон. Для снижения риска Валишвили рекомендует использовать динамический код на терминале или кассовом аппарате, а не статичный QR-код.