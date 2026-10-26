Москвичи и петербуржцы тратят на дорогу до работы по часу в день, а хотят 25 минут

Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на дорогу до работы около часа на общественном транспорте и более 40 минут на автомобиле. При этом комфортным временем в пути они считают менее получаса.

Во втором полугодии 2026 года в российских мегаполисах выросла доля работников, которые добираются до работы на общественном транспорте, и сократилось число автомобилистов.

Москва остается лидером по использованию общественного транспорта: им пользуются 65% работающих горожан. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 57%, в Новосибирске — 50%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

При этом самые длительные поездки на общественном транспорте зафиксированы именно в столицах. Москвичи в среднем проводят в пути 61 минуту, жители Санкт-Петербурга — 60 минут. Поездка на автомобиле занимает у них около 43 минут.

«Москвичи хотели бы тратить на дорогу до работы в среднем 27 минут, петербуржцы — 24 минуты», — следует из результатов исследования SuperJob.

Во многих городах за последние два года изменился баланс между личным и общественным транспортом. Так, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Самаре пассажиров общественного транспорта стало больше, чем автомобилистов, тогда как в 2024 году ситуация была обратной. В Екатеринбурге доли сравнялись и составили по 39%.

Наиболее заметные изменения произошли в Новосибирске, где доля пользователей общественного транспорта выросла на 16 процентных пунктов, а число автомобилистов сократилось на столько же. Также рост популярности общественного транспорта зафиксировали в Омске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Уфе.

Быстрее всего до работы на общественном транспорте добираются жители Тюмени и Перми, а самые короткие поездки на автомобиле зафиксированы в Омске, Волгограде и Самаре.