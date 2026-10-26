Смену перед праздником тоже должны сократить на час

Правило сокращенного предпраздничного дня действует и при сменном графике. Если рабочее время уменьшить невозможно, сотрудник может выбрать повышенную оплату или другое время отдыха.

Рабочую смену перед праздничным днем сокращают на один час, как и при обычном графике, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если условия производства не позволяют уменьшить продолжительность смены, работнику полагается компенсация.

«Повышенная оплата производится по аналогии с оплатой за сверхурочные работы», — уточнила депутат.

Вместо повышенной оплаты сотрудник вправе выбрать другое время отдыха. Такая возможность предоставляется, когда сокращение предпраздничной смены невозможно из-за особенностей производства.