Смену перед праздником тоже должны сократить на час
Правило сокращенного предпраздничного дня действует и при сменном графике. Если рабочее время уменьшить невозможно, сотрудник может выбрать повышенную оплату или другое время отдыха.
Рабочую смену перед праздничным днем сокращают на один час, как и при обычном графике, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Если условия производства не позволяют уменьшить продолжительность смены, работнику полагается компенсация.
«Повышенная оплата производится по аналогии с оплатой за сверхурочные работы», — уточнила депутат.
Вместо повышенной оплаты сотрудник вправе выбрать другое время отдыха. Такая возможность предоставляется, когда сокращение предпраздничной смены невозможно из-за особенностей производства.
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