ФНС: налог на гараж зависит от одной записи в реестре

Владельцы гаражей не всегда обязаны платить налог на имущество. Налог начисляют только на зарегистрированные объекты недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Многие владельцы гаражей ошибочно считают, что налог на имущество нужно платить за любые гаражные сооружения. На самом деле обязанность возникает только в отношении зарегистрированных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Гаражи облагаются налогом на имущество физических лиц только в том случае, если они относятся к объектам недвижимости, поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Налоговая база для таких объектов определяется исходя из их кадастровой стоимости. Об этом сказано в телеграм-канале ФНС.

При этом некапитальные металлические гаражи, гаражи-«ракушки» и другие сооружения, которые не признаются недвижимостью или не внесены в ЕГРН и не имеют кадастровой стоимости, налогом на имущество не облагаются.

Также для отдельных категорий действуют налоговые льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку или полностью освободиться от уплаты налога на имущество.