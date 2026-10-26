Санкт-Петербург расширил запрет на работу мигрантов с патентами

Ограничения затронули отдельные виды деятельности в медицине, розничной торговле, парикмахерских и косметологических услугах, а также в сфере физкультуры и оздоровления. Бизнесу дали переходный период до 15 декабря 2026.

Запрет на привлечение иностранцев с патентами к отдельным видам деятельности расширили в Санкт-Петербурге. Изменения в постановление губернатора от 05.12.2025 № 89 вступили в силу 26 октября и будут действовать до конца 2026 года.

Ограничения распространяются только на иностранцев, которым для работы в России нужен патент. В их числе граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии могут работать без патента, поскольку эти страны входят в ЕАЭС.

«Патентная система в указанных сферах нередко используется как формальное основание для работы без реального контроля квалификации, что порождает неконкурентную среду, уход от налоговых и социальных обязательств и вытеснение легальных рабочих мест», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Первые ограничения для иностранцев с патентами город ввел в конце июля 2025 года: сначала для таксистов, затем для курьеров. Они начали активно действовать в сентябре-октябре 2025 года, а в декабре запрет продлили на 2026 год.