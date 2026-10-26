«Отсыпной» или компенсация: как правильно оформить отдых после служебной поездки

Компания может закрепить право на «отсыпной» в локальных актах или предоставить день отдыха отдельным приказом. Возможна и другая компенсация.

Дополнительный день отдыха после командировки предоставляют по решению руководства компании, сообщила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Такое право можно прописать в положении о командировках или приказе о направлении сотрудника в поездку.

«Приказом о направлении сотрудника в командировку может быть прописано предоставить ему этот отсыпной день или в другой день предоставить ему возможность восстановиться», — пояснила депутат.

Решение может зависеть от вида деятельности компании, нагрузки, штатного расписания и переработок.

В локальном положении работодатель также вправе предусмотреть другую компенсацию. При этом он обязан возместить командированному расходы на проезд, аренду жилья и дополнительные расходы на проживание вне места жительства, включая суточные. Если дорога приходится на выходной или нерабочий праздничный день, она приравнивается к работе в выходной.