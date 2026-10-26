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Общество
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⚡️ Итоги дня: россияне выпили 100 млн литров глинтвейна, бизнес открыл каждый шестой музей, а красивыми номерами стали чаще выбирать девятки

Подготовили обзор главных событий дня — 26 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • В 2026 году товарооборот между Россией и Эфиопией превысит показатели прошлого года, в основном за счет активного роста импорта эфиопского кофе и стабильных поставок российских удобрений и машиностроения.

  • В сентябре Грузия импортировала из России 60,5 тонны риса на $43,4 тыс., что стало максимальным месячным показателем с 2022 года после возобновления поставок крупы.

  • За девять месяцев экспорт российского пива в Грузию вырос почти на 40% и достиг исторического максимума в 2,8 миллиона долларов.

  • За осенне-зимний сезон россияне выпивают около 100 миллионов литров глинтвейна — в среднем по 2-3 бокала на человека, при этом более трети продаж приходится на Центральный федеральный округ.

  • В России растет спрос на букеты и увеличиваются объемы выращивания отечественных роз, благодаря чему цветоводство остается одной из самых прибыльных отраслей отечественного АПК с рентабельностью до 22%.

  • До 7 ноября 2026 года в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» монеты можно бесплатно обменять на банкноты в магазинах и банковских отделениях или зачислить на свой счет.

  • Посуточная аренда жилья для туристов подорожала на 3%. Средняя стоимость аренды жилья в российских городах в октябре достигла 4 040 рублей в сутки. Обычно туристы бронируют объекты на трое суток.

  • Количество музеев, открытых малым и средним бизнесом, за пять лет выросло на 30% и достигло 536 организаций, что составляет примерно каждое шестое музейное учреждение в России.

  • С начала 2026 года МВД выдало около 133 тысяч международных водительских прав, что незначительно меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

  • Согласно данным «Мегафона» за 2026 год, самыми популярными цифрами при выборе красивых телефонных номеров у россиян стали девять, семь и ноль, а наибольшим спросом пользовалась категория «бронзовых» номеров.

  • Летом 2026 года в России зафиксировали наивысший рост спроса на четырех- и пятизвездочные отели, а лидерами по этому показателю стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.

  • В Общественной палате предложили ввести бесплатное посещение музеев и театров для бабушек с внуками, чтобы укрепить эмоциональную связь между поколениями.

  • Чтобы справиться с зависимостью детей от соцсетей, вместо запретов нужно увлекать их интересными офлайн-занятиями, прежде всего в школе, считает депутат Госдумы Борис Чернышов.

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