В 2026 году товарооборот между Россией и Эфиопией превысит показатели прошлого года, в основном за счет активного роста импорта эфиопского кофе и стабильных поставок российских удобрений и машиностроения.

В сентябре Грузия импортировала из России 60,5 тонны риса на $43,4 тыс., что стало максимальным месячным показателем с 2022 года после возобновления поставок крупы.

За девять месяцев экспорт российского пива в Грузию вырос почти на 40% и достиг исторического максимума в 2,8 миллиона долларов.

За осенне-зимний сезон россияне выпивают около 100 миллионов литров глинтвейна — в среднем по 2-3 бокала на человека, при этом более трети продаж приходится на Центральный федеральный округ.

В России растет спрос на букеты и увеличиваются объемы выращивания отечественных роз, благодаря чему цветоводство остается одной из самых прибыльных отраслей отечественного АПК с рентабельностью до 22%.

До 7 ноября 2026 года в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» монеты можно бесплатно обменять на банкноты в магазинах и банковских отделениях или зачислить на свой счет.

Посуточная аренда жилья для туристов подорожала на 3%. Средняя стоимость аренды жилья в российских городах в октябре достигла 4 040 рублей в сутки. Обычно туристы бронируют объекты на трое суток.

Количество музеев, открытых малым и средним бизнесом, за пять лет выросло на 30% и достигло 536 организаций, что составляет примерно каждое шестое музейное учреждение в России.

С начала 2026 года МВД выдало около 133 тысяч международных водительских прав, что незначительно меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным «Мегафона» за 2026 год, самыми популярными цифрами при выборе красивых телефонных номеров у россиян стали девять, семь и ноль, а наибольшим спросом пользовалась категория «бронзовых» номеров.

Летом 2026 года в России зафиксировали наивысший рост спроса на четырех- и пятизвездочные отели, а лидерами по этому показателю стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.

В Общественной палате предложили ввести бесплатное посещение музеев и театров для бабушек с внуками, чтобы укрепить эмоциональную связь между поколениями.