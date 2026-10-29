Московский портал поставщиков обновил рекорд по числу контрактов

Строительные, медицинские и хозяйственные товары стали самыми популярными категориями закупок на портале поставщиков. С января по сентябрь заказчики и бизнес оформили через платформу свыше 414 тыс. контрактов.

Строительные, хозяйственные и медицинские товары стали самыми востребованными позициями на платформе закупок за девять месяцев 2026 года. Около 30% сделок оформили поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Пермского края и Свердловской области.

Более 414 тыс. контрактов заключили заказчики и бизнес на столичном портале поставщиков с января по сентябрь 2026 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Помимо стройматериалов и медикаментов, высокий спрос сохраняется на IT-продукцию, а также на услуги по техобслуживанию и ремонту.

«Работать на ресурсе могут предприниматели из любых регионов. С начала года количество поставщиков увеличилось почти на 30 тыс. и сейчас превышает 420 тыс. Их продукция доступна более чем 65 тыс. заказчиков из 49 регионов страны», — отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Зарегистрированные предприниматели могут не только публиковать свои предложения, но и самостоятельно подбирать закупки через каталог с помощью фильтров. Сейчас каталог включает более 3,7 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг, а ежедневно на площадке оформляют свыше 1,5 тыс. контрактов малого объема.