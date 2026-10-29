«Без резких скачков и удара по доходам»: эксперт предложил, каким должен быть новый промежуточный режим для самозанятых
Промежуточный налоговый режим может помочь предпринимателям безболезненно перейти от самозанятости к более сложным формам ведения бизнеса. Главное, чтобы новая система не создала дополнительных ограничений и резкого роста нагрузки.
Переходный налоговый режим между налогом на профессиональный доход и АУСН будет востребован прежде всего у предпринимателей, которые уже переросли статус самозанятого, но еще не готовы к полноценной нагрузке малого бизнеса. Такое мнение для «Клерка» высказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.
По его словам, действующий лимит дохода для самозанятых в размере 2,4 млн рублей в год создает ситуацию, когда рост выручки может привести к потере права на спецрежим и увеличению нагрузки.
Советник Ассоциации корпоративных казначеев
«Идея переходного режима вполне разумна. Главное, чтобы он действительно помогал бизнесу расти, а не просто вводил еще одну систему налогообложения со своими ограничениями»
При этом важно учитывать не только размер налога, но и сопутствующие расходы бизнеса, включая страховые взносы, отчетность, бухгалтерское сопровождение и банковское обслуживание.
«Я бы предложил привязать увеличение нагрузки к росту годовой выручки, но без резких скачков при пересечении пороговых значений. Например, повышенную ставку можно применять только к той части дохода, которая превышает установленный лимит, то есть не ко всей выручке предпринимателя», — сказал эксперт.
Также он выступил против полного объединения НПД и АУСН. По его мнению, эти режимы рассчитаны на разные категории предпринимателей: самозанятые работают без сотрудников, тогда как АУСН позволяет вести более сложный бизнес с наемными работниками.
«НПД рассчитан на самостоятельную деятельность без наемных работников, а АУСН позволяет вести более сложный бизнес, в том числе с сотрудниками. У таких предпринимателей разная структура расходов и обязательств. Поэтому, на мой взгляд, правильнее говорить о единой системе перехода между режимами», — отметил Вересов.
Кроме того, он предупредил о возможных рисках, если новый порядок будет сопровождаться дополнительными ограничениями для работы с заказчиками. Однако сам по себе выбор налогового режима не должен становиться основанием для переквалификации отношений с самозанятым в трудовые.
Недавно мы писали, что для самозанятых могут создать переходный налоговый спецрежим.
СЗ гораздо проще, открыв ИП, начать применять УСН 6%, чем АУСН. А эксперт это даже не рассматривает почему-то. Или опять инфа так представлена.
Это он прогрессивный налог предлагает что ли?
значит будут грабить! (с)