«Без резких скачков и удара по доходам»: эксперт предложил, каким должен быть новый промежуточный режим для самозанятых

Промежуточный налоговый режим может помочь предпринимателям безболезненно перейти от самозанятости к более сложным формам ведения бизнеса. Главное, чтобы новая система не создала дополнительных ограничений и резкого роста нагрузки.

Переходный налоговый режим между налогом на профессиональный доход и АУСН будет востребован прежде всего у предпринимателей, которые уже переросли статус самозанятого, но еще не готовы к полноценной нагрузке малого бизнеса. Такое мнение для «Клерка» высказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, действующий лимит дохода для самозанятых в размере 2,4 млн рублей в год создает ситуацию, когда рост выручки может привести к потере права на спецрежим и увеличению нагрузки.

Алексей Вересов «Идея переходного режима вполне разумна. Главное, чтобы он действительно помогал бизнесу расти, а не просто вводил еще одну систему налогообложения со своими ограничениями»

При этом важно учитывать не только размер налога, но и сопутствующие расходы бизнеса, включая страховые взносы, отчетность, бухгалтерское сопровождение и банковское обслуживание.

«Я бы предложил привязать увеличение нагрузки к росту годовой выручки, но без резких скачков при пересечении пороговых значений. Например, повышенную ставку можно применять только к той части дохода, которая превышает установленный лимит, то есть не ко всей выручке предпринимателя», — сказал эксперт.

Также он выступил против полного объединения НПД и АУСН. По его мнению, эти режимы рассчитаны на разные категории предпринимателей: самозанятые работают без сотрудников, тогда как АУСН позволяет вести более сложный бизнес с наемными работниками.

«НПД рассчитан на самостоятельную деятельность без наемных работников, а АУСН позволяет вести более сложный бизнес, в том числе с сотрудниками. У таких предпринимателей разная структура расходов и обязательств. Поэтому, на мой взгляд, правильнее говорить о единой системе перехода между режимами», — отметил Вересов.

Кроме того, он предупредил о возможных рисках, если новый порядок будет сопровождаться дополнительными ограничениями для работы с заказчиками. Однако сам по себе выбор налогового режима не должен становиться основанием для переквалификации отношений с самозанятым в трудовые.

Недавно мы писали, что для самозанятых могут создать переходный налоговый спецрежим.