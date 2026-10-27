Работника могут уволить за поддельный диплом даже спустя несколько лет

Работодатель вправе уволить сотрудника за поддельный диплом, предъявленный при трудоустройстве. Однако для этого необходимо доказать факт подделки и подтвердить, что документ имел значение при приеме на работу.

Если работодатель обнаружил, что сотрудник устроился на работу с поддельным дипломом, его можно уволить по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом одного подозрения в подделке недостаточно, рассказала «Клерку» юрист Анна Краевская.

По словам эксперта, важно установить, требовалось ли профильное образование для занимаемой должности. Если наличие диплома было обязательным условием трудоустройства, оснований для увольнения больше. Если же образование для работы не требовалось, сотрудник сможет оспорить решение в суде.

Работодателю необходимо документально подтвердить подделку. Для этого можно направить запрос в учебное заведение или проверить сведения через официальные источники.

Уволить сотрудника могут и спустя несколько лет после трудоустройства. Сам по себе срок, прошедший с момента представления поддельного документа, не исключает такого основания для увольнения.

Однако ошибки при оформлении могут привести к судебному спору. Если работодатель не докажет подложность диплома или его значение для трудоустройства, сотрудник может потребовать восстановления на работе, выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Перед увольнением юрист рекомендует проверить квалификационные требования к должности, собрать официальные доказательства подделки и правильно оформить кадровые документы.