При возврате аванса компания может потерять право на вычет НДС из-за ошибок в документах

Компания может принять к вычету НДС с возвращенного покупателю аванса, если договор расторгнут или изменен. Ошибки в документах и пропуск установленного срока могут привести к отказу в вычете.

Чтобы принять к вычету НДС, ранее начисленный с полученного аванса, необходимо выполнить два условия: изменить или расторгнуть договор и фактически вернуть деньги покупателю. Об этом рассказал «Клерку» заместитель главного бухгалтера консалтинговой компании «Джей Си» Алексей Глинчев.

Такие требования предусмотрены п. 5 ст. 171 НК РФ. По словам эксперта, простой возврат денег без изменения условий договора не дает права на вычет. Например, налоговая может отказать, если поставщик вернул аванс по письму покупателя, но договор продолжил действовать на прежних условиях.

Заявить вычет можно в течение одного года с момента возврата аванса согласно п. 4 ст. 172 НК РФ. При этом необходимо подтвердить выполнение всех условий документами.

Для этого потребуются соглашение об изменении или расторжении договора, платежное поручение с назначением платежа и первоначальный авансовый счет-фактура.

Если покупателю вернули только часть аванса, к вычету можно принять соответствующую часть ранее начисленного НДС. При нескольких возвратах право на вычет возникает по каждой возвращенной сумме при соблюдении остальных условий.

Эксперт выделил основные ошибки, из-за которых у компании могут возникнуть споры с ФНС: Возврат аванса без изменения или расторжения договора.

Нарушение сроков заявления вычета.

Возврат денег через третье лицо без подтверждающих документов.

Замена обязательства по возврату аванса заемным обязательством.

Зачет встречных требований вместо возврата денег.

Ошибки в книге покупок или отсутствие авансового счета-фактуры.

Глинчев рекомендует заранее оформлять изменения договора и сохранять платежные документы, подтверждающие возврат аванса. Это поможет обосновать право на вычет при налоговой проверке.