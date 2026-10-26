🆘Вышел SOS-разбор для тех, кто нашел ошибку в отчетности за 9 месяцев перед отправкой

Сегодня, 26 октября, — последний день сдачи отчетности за 9 месяцев и III квартал 2026 года. Если в последние часы перед отправкой вы обнаружили неверную сумму, пропущенный документ или расхождение между отчетами, не торопитесь обнулять расчет или исправлять цифры вручную.

Если вы нашли ошибку в отчетности в последний момент, сначала выясните, на что повлияла эта ошибка и какой именно отчет нужно корректировать. Иногда вычет по НДС можно заявить в следующем периоде, а вот пропущенную реализацию с заниженным налогом так не перенести.

В SOS-разборе Клерк.Системы — подробная инструкция и примеры, которые помогут понять алгоритм действий в такой ситуации. Подойдет для выявления ошибок как перед, так и после отправки отчетности.

Эксперт рассказывает про: НДС — как определить, что именно пропущено — вычет или реализация, когда вычет можно перенести на следующий период, а когда нужно исправить декларацию за прошлый квартал;

6-НДФЛ — как проверить даты выплат и отражение доходов, исправить неверные показатели и убедиться, что ошибка не перешла в годовой расчет;

РСВ — как найти источник расхождения, проверить индивидуальные и сводные показатели и исправить расчет, если данные по работникам не совпадают с итоговыми суммами.

А также про:

уточненную отчетность — когда исправленный отчет может сохранить первоначальную дату сдачи, от чего зависит ответственность и что проверить, если срок уже прошел;

отправку и прием отчетов — как проверить статус документооборота, разобраться с отказом ФНС и не пропустить срок исправления ошибок, из-за которых расчет могут признать непредставленным.

👉 Читайте разбор и скачивайте чек-лист для проверки отчетности в последнюю минуту.