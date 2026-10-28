Руководители рискуют выгореть из-за одиночества и нехватки поддержки

Чем выше должность руководителя, тем сложнее ему находить людей для откровенного общения. Недостаток поддержки и честной обратной связи может привести к выгоранию и ошибкам в управлении бизнесом.

Руководители нередко сталкиваются с одиночеством, несмотря на постоянное общение с сотрудниками и партнерами. Причина заключается в том, что управленцам сложнее обсуждать свои сомнения и ошибки без риска для репутации, пишет РБК.

После повышения прежние коллеги становятся подчиненными, а ответственность за результаты команды возрастает. При этом плотный рабочий график и необходимость сохранять конфиденциальность мешают поддерживать близкие отношения.

Длительное одиночество может снижать качество управленческих решений, усиливать тревожность и приводить к профессиональному выгоранию. Из-за нехватки честной обратной связи руководитель рискует неверно оценивать ситуацию и усиливать контроль над сотрудниками.

Чтобы избежать изоляции, управленцам рекомендуют искать профессиональное окружение вне собственной компании. Для этого подходят отраслевые сообщества, встречи предпринимателей, образовательные программы и группы обмена опытом.

При этом профессиональные контакты не заменяют дружбу и личные отношения. Руководителям советуют сохранять общение вне работы и разделять деловую и личную жизнь.