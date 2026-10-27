Wildberries будет арендовать склады у бизнеса по всей России

Собственники складских помещений смогут сдать свои объекты Wildberries в долгосрочную аренду. Маркетплейс рассматривает предложения из всех регионов России.

Wildberries запустила сервис для приема заявок от владельцев складской недвижимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Минимальная площадь склада должна составлять 10 тыс. кв. м. Чтобы предложить помещение маркетплейсу, собственнику необходимо заполнить электронную форму и указать:

адрес объекта;

площадь помещения;

фотографии склада и подъездных путей.

В зависимости от характеристик недвижимости и ее соответствия требованиям Wildberries объект могут использовать как сортировочный центр или логистический комплекс для хранения товаров.

Ранее компания запустила программу открытия партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров. Это позволило увеличить логистические мощности и сократить расстояние доставки товаров до покупателей.