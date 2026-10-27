За подаренное чужим человеком жилье надо платить налог, иначе будет штраф

Дарение недвижимости не облагается НДФЛ, но только если даритель – близкий родственник.

ФНС в письме от 13.10.2026 № БС-29-11/2878@ рассмотрела ситуацию, когда человеку подарили комнату, но налог за такой подарок он не платил и декларацию 3-НДФЛ не сдавал.

Налоговики провели камеральную проверку и выяснили, что даритель не является близким родственником.

В итоге новому обладателю недвижимости начислили:

НДФЛ;

штраф за несдачу 3-НДФЛ;

штраф за неуплату налога;

пени.

При дарении недвижимости налоговая база по НДФЛ = кадастровая стоимость на 1 января по данным Росреестра.