За подаренное чужим человеком жилье надо платить налог, иначе будет штраф
Дарение недвижимости не облагается НДФЛ, но только если даритель – близкий родственник.
ФНС в письме от 13.10.2026 № БС-29-11/2878@ рассмотрела ситуацию, когда человеку подарили комнату, но налог за такой подарок он не платил и декларацию 3-НДФЛ не сдавал.
Налоговики провели камеральную проверку и выяснили, что даритель не является близким родственником.
В итоге новому обладателю недвижимости начислили:
НДФЛ;
штраф за несдачу 3-НДФЛ;
штраф за неуплату налога;
пени.
При дарении недвижимости налоговая база по НДФЛ = кадастровая стоимость на 1 января по данным Росреестра.