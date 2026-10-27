Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Декларация по НДС
Читать 1 мин

На пояснения в ФНС по декларации за III квартал отведут не больше 5 дней. Напоминание от эксперта

Срок сдачи декларации по НДС за III квартал и расчетов за 9 месяцев 2026 года истек 26 октября. Сегодня, 27 октября, налоговая уже начинает камеральные проверки, и требования пояснить ошибки и расхождения могут прийти в ближайшие дни.

206 просмотров33 открытия

ФНС начала камеральную проверку со дня, который следует за подачей декларации по НДС за III квартал и расчетов за 9 месяцев — то есть уже 27 октября 2026 года. Проверка продлится три месяца (п. 2 ст. 6.1, п. 2 ст. 88 НК РФ).

Если налоговая обнаружит несоответствия между данными отчетности бизнеса и сведениями, которыми она располагает, она пришлет требование о пояснении. Ответить нужно в течение 5 рабочих дней после получения (п. 3 ст. 88 НК).  

В некоторых ситуациях достаточно объяснить расхождения, но иногда придется готовить уточненную декларацию или уточненный РСВ. Игнорировать требование ФНС нельзя — за непредставление пояснений по декларации предусмотрен штраф 5 000 рублей, а за повторное нарушение в течение календарного года — 20 000 рублей (ст. 129.1 НК РФ).

Эксперты «Клерк.Системы» подготовили алгоритм действий, который поможет быстро разобраться и не пропустить сроки. 

Внутри: 

  1. Как выяснить причину и перепроверить требование ФНС.

  2. Какие сроки ответа соблюдать и от чего они зависят. 

  3. Как определить, что именно подавать — пояснения или уточненку — и почему в рамках одного требования может понадобиться и то, и другое.

  4. Что сверять при проверке НДС, 6-НДФЛ и РСВ. 

👉 Читайте алгоритм здесь

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка