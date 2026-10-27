Крупные компании все чаще управляют командировками через цифровые платформы

Крупный бизнес все чаще автоматизирует организацию деловых поездок. Более половины командировок компании бронируют через специализированные онлайн-платформы.

Среди опрошенных крупнейших российских компаний 87% используют цифровые сервисы для организации командировок, среди крупных — 80%. Об этом говорится в исследовании J’son & Partners Consulting, с которым ознакомился «Клерк»

Самой распространенной основной платформой среди участников опроса стала Smartway — ее выбрали 16% компаний. Далее следуют «Яндекс Командировки» (14%), Ozon Командировки и OneTwoTrip для бизнеса (по 11%).

Цифровые платформы позволяют компаниям согласовывать поездки, бронировать билеты и отели, контролировать расходы и вести документооборот в одной системе. Для крупного бизнеса также важна интеграция таких сервисов с 1С, ERP и HR-системами.

При этом 82% компаний, организующих не менее 100 командировок в месяц, сталкиваются со сложностями при планировании поездок. Среди организаций с 11–100 командировками этот показатель составляет 68%.

Около трети опрошенных компаний готовы рассмотреть смену сервиса. Основные причины — желание сократить расходы, упростить бронирование, ускорить согласование поездок и улучшить качество поддержки.

По оценке директора по развитию Smartway Ильи Вагнера, в 2026 году объем продаж билетов и отелей в сегменте корпоративных поездок может достичь 80 млрд рублей, а количество командировок и вахтовых перевозок — 4,7 млн. Ожидаемый рост объема услуг к 2025 году составляет 7–10%.

В исследовании приняли участие 800 российских компаний, которые ежемесячно организуют не менее десяти деловых поездок.