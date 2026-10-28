👷 Бухгалтерам строительных компаний объяснят, как вести учет и платить налоги в 2027 году

В ноябре и декабре 2026 года в трех городах России пройдут практические мастер-классы по бухгалтерскому учету и налогам в строительстве. Участникам объяснят, как подготовиться к применению ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026, учесть переходящие договоры и обновить учетную политику.

Образовательная компания «Современная школа бизнеса» ГК «ВнешЭкономАудит» проведет мастер-классы «Учет и налоги в строительстве в 2026–2027 годах» для главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей учета застройщиков и подрядчиков.

Мероприятия пройдут:

18–19 ноября — Екатеринбург;

26–27 ноября — Пермь;

3–4 декабря — Тюмень.

Программа рассчитана на два дня. Первый посвящен учету у застройщика, второй — работе подрядных организаций.

Участники разберут особенности учета договоров долевого участия, средств на счетах эскроу, признания выручки и формирования себестоимости строительных проектов.

Отдельное внимание уделят налогу на прибыль, НДС, распределению затрат между объектами и подготовке учетной политики на 2027 год. Также специалисты рассмотрят переходящие договоры, судебную практику и документы, необходимые для подтверждения расчетов перед налоговыми органами.

Мастер-класс проведет Татьяна Лобко — партнер и исполнительный директор ГК «ВнешЭкономАудит», аудитор, судебный эксперт и специалист по МСФО.

Стоимость участия за один день составляет 17 900 рублей в Екатеринбурге и 15 900 рублей в Перми и Тюмени. Занятия проходят очно с 10:00 до 16:00 по местному времени. Также можно приобрести запись.

Подробная программа и регистрация доступны на сайте организатора.

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