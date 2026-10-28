Россиянам с несколькими источниками дохода придется доплатить НДФЛ

Если человек получал доходы от нескольких работодателей, ему могут начислить дополнительный НДФЛ. Это связано с прогрессивной шкалой налогообложения, которая действует с 2025 года.

Налоговые агенты рассчитывают и удерживают НДФЛ самостоятельно, не учитывая доходы сотрудника из других источников. Поэтому даже при правильном расчете налога каждым работодателем по итогам года может возникнуть задолженность.

ФНС привела пример налогоплательщика, который в 2025 году получил от двух налоговых агентов 2 588 534 рубля.

Первый агент выплатил ему 59 068 рублей и удержал НДФЛ в размере 7 679 рублей. Второй выплатил 2 529 466 рублей и также удержал налог по применимым ставкам.

Однако совокупный доход превысил 2,4 млн рублей — порог, после которого применяется ставка 15%. При этом повышенной ставкой облагается только сумма превышения.

ФНС показала расчет:

2 400 000 × 13% = 312 000 рублей ;

188 534 × 15% = 28 280 рублей.

Общая сумма НДФЛ составила 340 280 рублей. Поскольку налоговые агенты уже удержали 339 259 рублей, гражданину необходимо самостоятельно доплатить 1 021 рубль.

Эта сумма отражается в налоговом уведомлении. Уплатить НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.