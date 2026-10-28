Wildberries разрешил покупателям забирать заказы прямо из магазинов продавцов

Wildberries запустил сервис Click&Collect для всех пользователей маркетплейса. Теперь покупатели могут оформлять заказы онлайн и самостоятельно забирать товары в торговых точках продавцов.

После завершения тестирования сервис самовывоза стал доступен всем покупателям Wildberries. К нему уже подключились несколько тысяч партнеров, а оборот товаров по этой модели за год вырос почти в три раза. Об этом сообщили в пресс-служба RWB.

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю нужно выбрать товар на маркетплейсе, указать удобный магазин на карте и оформить заказ. Продавец самостоятельно подготовит покупку к выдаче. При оформлении заказа можно посмотреть график работы магазина и срок хранения товара.

Для крупных торговых сетей Wildberries расширил возможности управления самовывозом. Теперь ретейлеры могут подключать тысячи магазинов в разных регионах и управлять ими через единый личный кабинет.

Одним из первых масштабировать самовывоз по новой модели начал «ВинЛаб». Сеть планирует подключить к Click&Collect более 2,2 тыс. торговых точек по всей России.

Для продавцов новый формат позволяет использовать действующие магазины как дополнительный канал продаж, привлекать покупателей с маркетплейса и увеличивать посещаемость торговых точек.

Сервис Click&Collect развивается в России, Беларуси, Казахстане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане.