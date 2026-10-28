Бизнесу посоветовали делать минимум 12 попыток продажи, прежде чем отказаться от клиента

Компании могут терять потенциальную выручку, когда перестают общаться с покупателями после нескольких неудачных попыток продажи. Эксперт рекомендует поддерживать контакт с клиентом на протяжении года.

Отделы продаж часто сосредотачиваются на новых заявках, забывая о покупателях, которые уже интересовались продуктом, но ничего не приобрели. Как рассказал основатель компании «ТопРоп» Василий Рыжако в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке», работа с такой клиентской базой может стать дополнительным источником продаж.

«Формула: минимум 12 касаний в течение года и только потом можно сказать: „Он точно не купит“», — отметил предприниматель.

По его словам, покупатели стали дольше принимать решения о приобретении товаров и услуг. Поэтому бизнесу важно не ограничиваться одним звонком или сообщением.

Для работы с потенциальными клиентами эксперт рекомендует выстраивать последовательность контактов, использовать разные каналы связи, обучать менеджеров и устанавливать понятные нормативы.

Особое внимание Рыжако советует уделять телефонным разговорам, поскольку одной переписки для возвращения клиентов может оказаться недостаточно.

При этом руководителю необходимо контролировать работу с базой, чтобы менеджеры не отказывались от потенциальных покупателей раньше времени.