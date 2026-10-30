Менеджеры не хотят зарабатывать больше: эксперт объяснил, в чем причина

Сотрудники отдела продаж могут перестать увеличивать результаты, когда их заработка хватает на привычные расходы. Чтобы повысить мотивацию, руководителям советуют обсуждать с подчиненными личные финансовые цели.

Менеджер может привыкнуть к определенному уровню дохода и не видеть причин продавать больше, даже если компания предлагает возможность увеличить заработок. Такое мнение высказал основатель консалтинговой компании «ТопРоп» Василий Рыжако в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

В качестве примера он привел сотрудника с доходом 100 тыс. рублей, который распределяет деньги между ипотекой, продуктами и семейными расходами.

«Он упаковал жизнь в эту коробочку, ему не надо делать результат. Цели помогают вытащить из нее, как зарабатывать не 100, а 150, и куда эти деньги направить», — объяснил эксперт.

По словам Рыжако, руководители часто уделяют внимание планам продаж, но не интересуются личными целями сотрудников.

Он рекомендует каждый месяц обсуждать с менеджерами их финансовые цели и фиксировать их в отдельной таблице.

Такой подход, по мнению предпринимателя, помогает связать выполнение рабочих показателей с личными интересами сотрудника и повысить его заинтересованность в продажах.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: