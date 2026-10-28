🍷 Госдума отложила рассмотрение законопроектов об онлайн-продаже вина

Госдума сняла с повестки заседания 28 октября 2026 года два законопроекта, разрешающих продажу вина через интернет. Спикер палаты Вячеслав Володин потребовал, чтобы при обсуждении инициатив присутствовали профильные министры.

Законопроекты № 332027-8 и № 332033-8, которые предусматривают легализацию онлайн-торговли вином в России, исключили из повестки пленарного заседания Госдумы 28 октября 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие резонансные инициативы необходимо рассматривать с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Минцифры Максута Шадаева.

Постоянному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко поручили проработать вопрос участия министров и представить информацию к заседанию Совета Думы, назначенному на сегодня в 16:00.

Законопроекты были внесены правительством еще в апреле 2023 года. Они предусматривают эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве и Московской области. Изначально его планировали провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

При этом продажа алкоголя через интернет в России запрещена с 2007 года. Попытки разрешить такую торговлю предпринимались неоднократно, однако инициативы встречали возражения со стороны Минздрава и МВД.

Ранее «Клерк» писал, что комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Эксперимент планируют провести в Москве и Московской области.