🚕 Путин заявил, что ИИ в такси снижает расход бензина на 20–30%

Использование искусственного интеллекта в сервисах такси позволяет сократить расход топлива на 20–30% при перевозке пассажиров в крупных городах. Кроме того, технологии помогают оптимизировать маршруты и повышать безопасность поездок, заявил президент Владимир Путин.

Искусственный интеллект в сервисах такси помогает снизить потребление бензина на 20–30% при перевозке пассажиров в крупных городах. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

По словам главы государства, ИИ оптимизирует работу такси на всех этапах: подбирает ближайший к пассажиру автомобиль и выстраивает наиболее удобный маршрут.

«Искусственный интеллект выстраивает оптимальные маршруты, дает клиенту такси, которое находится ближе к нему и так далее. Оптимизация по всей цепочке предоставления услуги», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что такие технологии важны и для безопасности пассажиров. Благодаря цифровым системам диспетчерский центр получает информацию о водителе, месте посадки и маршруте поездки.

Во время осмотра выставки глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту о работе сервиса Yandex Go.

Путин положительно оценил сервис, назвав его «очень хорошим», и отметил эффективность использования технологий для организации городских пассажирских перевозок.