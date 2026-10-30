Эксперт предложила смягчить налоговый переход для самозанятых

Переходный налоговый режим между самозанятостью и АУСН может помочь малому бизнесу расти без резкого увеличения налоговой нагрузки. Однако для этого новая система должна сохранить простоту и предусматривать плавный переход между режимами, считает эксперт.

Основатель и управляющий партнер TEV Consulting Елена Требина поддержала идею создания переходного режима между налогом на профессиональный доход и АУСН. По ее словам, сегодня одной из главных проблем для бизнеса остается резкий рост налоговой и административной нагрузки после превышения лимита доходов для самозанятых.

Елена Требина «Главная задача будущего режима — стимулировать легальный рост самостоятельного бизнеса, а не создавать дополнительные поводы для переквалификации добросовестных предпринимателей»

Сейчас применять НПД можно до достижения дохода в 2,4 млн рублей в год. После превышения этого порога предприниматели сталкиваются с новыми обязанностями и расходами, что может сдерживать развитие бизнеса и подталкивать к его дроблению.

Эксперт считает, что новая модель должна обеспечивать предсказуемость условий для предпринимателей. В частности, повышенную налоговую ставку целесообразно применять только к части дохода сверх установленного лимита, а не ко всей сумме после его превышения.

Кроме того, Требина предложила закрепить понятные границы перехода между режимами, автоматизировать этот процесс, предусмотреть индексацию лимитов доходов и дать предпринимателям возможность вернуться на более льготный режим при снижении выручки.

Объединение НПД и АУСН в единую систему выглядит логичным с точки зрения развития бизнеса, однако полное слияние режимов может оказаться спорным. НПД ориентирован на самозанятых без работников, тогда как АУСН предназначена для более крупных предпринимателей и организаций.

Также эксперт не видит оснований считать, что новый переходный режим автоматически приведет к росту случаев переквалификации самозанятых в работников. Как и сейчас, решающим фактором останется фактический характер отношений между исполнителем и заказчиком.

Недавно мы писали, что для самозанятых хотят разработать переходный налоговый режим.