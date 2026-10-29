Новая 6-НДФЛ уже утверждена — что изменится в 2027 году

Налоговым агентам придется сдавать расчет 6-НДФЛ по обновленной форме. ФНС внесла изменения в бланк и электронный формат отчетности, которые начнут применять с отчетности за первый квартал 2027 года.

ФНС утвердила поправки в приложение к приказу от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, которым установлены форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), порядок ее заполнения, электронный формат представления и справка о доходах физлиц.

Изменения затронули приложение № 2 «Порядок заполнения формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» и приложение № 3 с электронным форматом представления расчета.

Согласно приказу, новые правила начнут действовать через два месяца после официального опубликования документа, но применять обновленную форму нужно будет начиная с представления расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2027 года.

ФНС скорректировала порядок заполнения расчета 6-НДФЛ и его электронный формат в связи с изменениями в налоговом законодательстве.

Недавно мы писали, что в 6-НДФЛ будут отдельные коды для иноагентов и работников из ЕАЭС.