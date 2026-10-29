Иностранцам могут запретить получать зарплату наличными с марта 2027 года
Зарплату иностранцам хотят выплачивать только через российские банки. Новые правила позволят усилить контроль за доходами мигрантов и расчетами работодателей.
Иностранные работники и лица без гражданства смогут получать зарплату только на счета в российских банках. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Согласно законопроекту, работодатели будут обязаны перечислять зарплату иностранным сотрудникам только на банковский счет, открытый на имя работника в российской кредитной организации. Выплата зарплаты наличными для этой категории работников станет невозможной.
Авторы инициативы поясняют, что сейчас трудовое законодательство в целом допускает выдачу зарплаты наличными. При этом для части иностранных работников уже действуют ограничения, связанные с их валютным статусом. Так, иностранцы без вида на жительство считаются валютными нерезидентами, и ФНС ранее разъясняла, что их зарплата должна выплачиваться в безналичной форме через уполномоченные банки.
Законопроект предлагает установить единые правила для всех иностранных работников и лиц без гражданства независимо от наличия вида на жительство.
По мнению разработчиков, обязательное перечисление зарплаты через российские банки позволит усилить контроль за фактическим размером и регулярностью выплат, полнотой уплаты работодателями налогов и страховых взносов, а также поможет выявлять случаи неформальной занятости и сокрытия части доходов.
«Предлагаемое регулирование позволит обеспечить документально фиксируемое перечисление заработной платы иностранным работникам на банковские счета в российских кредитных организациях», — говорится в пояснительной записке.
Если закон примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.
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