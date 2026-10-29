Все сервисы «Яндекса» снова работают после масштабных сбоев

Сервисы для пользователей и бизнеса снова работают. Компания продолжает устранять последствия атак и возвращать остальные возможности.

Ключевые функции всех сервисов «Яндекса» восстановлены, сообщила компания. Ее инженеры продолжают работу, чтобы вернуть возможности сервисов в полном объеме.

«Яндекс восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса — в них доступны ключевые функции. Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме», — сказано на сайте компании.

«Яндекс» также оценивает последствия атак и повышает устойчивость инфраструктуры. Компания планирует перейти к более распределенной модели ее работы и продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами.

С 8 по 11 октября 2026 года в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра компании — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа центров обработки данных в Сасове и Владимире полностью остановилась, а в Калуге из строя вышли несколько модулей. Инциденты вызвали сбои в сервисах «Яндекса» и других ресурсах Рунета.