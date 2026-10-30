Страховщики поднимают цены и режут программы ДМС из-за рекордно высокой убыточности

Убыточность сегмента за шесть месяцев 2026 года превысила 90%. Работодатели сокращают программы, вводят франшизы и отказываются от страхования родственников.

Требования к корпоративным клиентам и условиям ДМС ужесточили семь из десяти крупнейших страховщиков. Четыре компании повысили требования ко всем новым клиентам. Для действующих клиентов семь страховщиков пересмотрели отдельные риски, один — весь портфель.

Сборы по корпоративному ДМС выросли на 14%, до 145,8 млрд рублей, но количество договоров увеличивается медленнее. Убыточность сегмента превысила 90%, а у трех страховщиков — 100%. Выплаты за полугодие выросли на 15,4% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор брокера Remind.

Страховщики отказываются от высокоубыточных договоров, ежегодно пересматривают цены и вводят ограничения на массаж, физиотерапию, дорогие исследования и стоматологию. Четыре компании повысили тарифы более чем на 10%, еще шесть — на 5–10% для новых и действующих клиентов.

Объем программ сохранили 76,5% работодателей, оптимизировали — 17,5%, расширили — 5%, отказались от ДМС — 1%. Медицинская инфляция к концу 2026 года может достигнуть 13,9%, а средний прогноз на 2027 год составляет 14,5%.