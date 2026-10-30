Лестница вместо обрыва: эксперт Мичурина предложила переходную схему налогов для бизнеса

Переходный налоговый режим между НПД и АУСН станет спасением для микробизнеса, выросшего из рамок самозанятости. Сгладить адаптацию поможет прогрессивная шкала, при которой повышенный налог взимается только с суммы превышения лимита, считает эксперт.

Финансист, руководитель компании «Бизнес-эксперт» Юлия Мичурина рассказала «Клерку», что промежуточный режим между налогом на профессиональный доход и АУСН крайне востребован бизнесом.

Число самозанятых в России уже превысило 17 млн человек, однако лимит дохода в 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года. С учетом инфляции его уровень в реальном выражении заметно снизился, поэтому все больше плательщиков упираются в ограничение не из-за роста благосостояния, а из-за общего подорожания товаров и услуг.

Эксперт отмечает, что сейчас переход с НПД на другие режимы происходит слишком резко. Например, при превышении лимита дохода всего на 100 тыс. рублей предприниматель может столкнуться с ростом налоговой нагрузки более чем наполовину, а также с дополнительными административными обязанностями.

Юлия Мичурина «Модель, которую я бы предложила: до порога остаются привычные 4% и 6%, в коридоре от порога до 10 миллионов ставка на 2 п.п. выше, но только с превышения, а дальше человек переходит на АУСН или УСН. Для того же мастера с доходом 3 млн это 4% с первых 2,4 млн и 6% с оставшихся 600 тыс., итого 132 тыс. рублей, или 4,4% от выручки. По сегодняшним правилам он заплатил бы 180 тыс. на УСН или 240 тыс. на АУСН»

Кроме того, эксперт считает, что переходный режим должен оставаться максимально простым для пользователей: без отчетности, с автоматическим расчетом налога через ФНС и возможностью быстро вернуться на НПД при снижении доходов. Также она выступает за ежегодную индексацию лимитов и создание механизма формирования пенсионных прав для плательщиков.

«Миллионы людей работают легально, но пенсионных прав почти не накапливают, и это уже проблема не налоговая, а социальная», — отметила Юлия Мичурина.

При этом эксперт не поддерживает идею полного объединения НПД и АУСН в единый режим. По ее мнению, рациональнее создать последовательную систему налоговых режимов, где на каждом этапе нагрузка увеличивается постепенно, а предприниматели получают новые возможности по мере роста бизнеса.

Отдельное внимание, по словам Мичуриной, потребуется уделить контролю за сотрудничеством компаний с самозанятыми. Новый режим может сопровождаться дополнительными критериями для выявления скрытых трудовых отношений, однако такие правила должны быть четко закреплены в законодательстве, чтобы снизить риски для бизнеса.

Недавно мы писали, что для самозанятых разработают переходный налоговый спецрежим.