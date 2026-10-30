ФНС сможет взыскать недоимку с аффилированной компании, если у должника нет денег

Если компания не погасила налоговую недоимку, а взыскать долг с нее полностью не удалось, налоговая может потребовать уплаты задолженности с взаимозависимой организации. Такой подход поддержал Арбитражный суд Московского округа.

Суд рассмотрел спор, в котором инспекция потребовала признать две организации взаимозависимыми и взыскать с одной из них налоговые долги другой. Налогоплательщик добровольно недоимку не погасил, а принудительное взыскание позволило вернуть только часть суммы.

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону налогового органа. Судьи указали на ряд обстоятельств, подтверждающих взаимозависимость компаний. Об этом сказано в постановлении от 02.09.2026 по делу № А41-41449/2025.

Среди них: одинаковые виды деятельности, связь между руководителями и участниками обществ, работа по одному адресу и в одних арендованных помещениях. Кроме того, организации перечисляли арендную плату одному и тому же лицу.

Суд также установил, что налогоплательщик перевел во вторую компанию сотрудников и имущество, а заказчики новой организации фактически остались теми же, что и у должника.

В результате требования инспекции удовлетворили и признали возможным взыскание недоимки с взаимозависимой компании. Суд учел, что налоговый орган предварительно использовал все предусмотренные законом меры бесспорного взыскания долга с самого налогоплательщика.

Подобный подход уже встречался в судебной практике. Ранее суды в разных округах разрешали взыскивать налоговые долги с взаимозависимых лиц, если приходили к выводу, что бизнес был переведен на другую организацию для ухода от исполнения налоговых обязательств.