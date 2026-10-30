Какая ошибка в справках за 2025 год может завысить НДФЛ работников и привести к переплатам

Ошибочное отражение районных коэффициентов и надбавок по коду 2000 может привести к завышению НДФЛ работников. При обнаружении ошибки нужно подать корректирующие сведения.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями необходимо отражать отдельно от основного дохода. В справках о доходах за 2025 год районные коэффициенты и процентные надбавки должны указываться по коду 2006, а не по коду 2000.

Налоговая база по доходам с кодом 2006 определяется отдельно от основной базы по коду 2000. НДФЛ по ней рассчитывают самостоятельно с применением дифференцированных ставок. Ставка 15% применяется только при превышении лимита в 5 млн рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если работодатель объединит эти выплаты с основным доходом по коду 2000, совокупная налоговая база физлица окажется завышенной. Это может привести к неверному применению повышенной ставки и начислению излишнего НДФЛ в сводном налоговом уведомлении.

Работодателям рекомендуют проверить справки о доходах и суммах налога физлиц, которые входят в расчет 6-НДФЛ. Своевременная подача корректирующих сведений позволит пересчитать налог, аннулировать излишние начисления и обновить данные в личных кабинетах налогоплательщиков до срока уплаты.